محافظ أسوان: مقر إداري مؤقت لهيئات التأمين الصحي لضمان خدمات عالية الجودة



وافق المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تخصيص أحد المبانى الحكومية التابعة للمحافظة فى موقع متميز بنظام حق الإنتفاع لإستغلالها كمقر إدارى مؤقت لهيئات الرعاية الصحية والإعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحى ، لحين تجهيز المقر الخاص بالمنظومة بمدينة أسوان الجديدة .

جاء ذلك ضمن الإستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان فى يناير الجارى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال على أن كافة الأجهزة تتكاتف من أجل إنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل ، ولاسيما فى ظل ما شهدته وتشهده11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية من جهود مكثفة ساهمت فى تحويلها إلى صروح طبية تمتلك البانوراما الجمالية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالكفاءة والجودة العالية .

تجهيز مستشفيات أسوان الجامعية للمنظومة الجديدة

لافتاً إلى أنه بالتوازى مع ذلك جارى تأهيل وتجهيز مستشفيات أسوان الجامعية لتتوافق وتتطابق مع معايير الجودة من أجل إدراجها ضمن المنظومة الجديدة نظراً لأهميتها لما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية لأكبر عدد من أهالى ومواطنى المحافظة .