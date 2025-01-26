وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالعلاقات بين واشنطن ونيودلهي ويصفها بـ "المميزة"

هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الهند؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية السادس والسبعين للبلاد.. مشيدا بالعلاقات المميزة التي تربط واشنطن ونيودلهي.



وأعرب روبيو - في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الأحد/ - عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعميق التعاون مع الهند خلال العام المقبل، وتعزيز الجهود المشتركة في أبحاث الفضاء والتنسيق داخل تحالف (كواد) - الذي يضم كذلك اليابان واستراليا - لتحقيق الاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأوضح أن الصداقة الدائمة بين الشعبين الأمريكي والهندي تعد حجر الزاوية للتعاون بين البلدين، حيث أنهما يتمتعان بإمكانات هائلة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد عقد مؤخرا اجتماعا مع نظرائه في تحالف (كواد) وهم وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار، والياباني تاكيشي إيوايا، والأسترالية بيني وونج؛ لبحث الفرص الاقتصادية المتاحة وضمان تحقيق السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما عقد روبيو، أيضا اجتماعا مع وزير الشئون الخارجية الهندي في واشنطن.. وأكد مجددا الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الأمريكية - الهندية.