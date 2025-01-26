ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

معرض القاهرة الدولي للكتاب.. منصة ثقافية عالمية تحتفي بالتنوع الأدبي

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بثت  قناة «القاهرة الإخبارية»،  تقرير تلفزيوني بعنوان «معرض القاهرة الدولي للكتاب.. منصة ثقافية عالمية تحتفي بالتنوع الأدبي».

جاء في التقرير: «هكذا تعبر كل دولة عن تاريخها والعادات والتقاليد داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام 2025، الذي يضم أكثر من 1300 دار نشر من نحو 80 دولة تحكي تجاربا لتصنع جسرا ثقافيا بين الدول».

وأشار التقرير، إلى أنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب مصدر التجارب الثقافية للتواصل بين الشعوب، إذ يتضمن مشاركة دولية واسعة من بينها المشاركة الأفريقية ضمن الأنشطة الثقافية، التي عُقدت من خلالها ندوة تناولت الأدب الأفريقي لتحكي تجارب تعكس عمق التراث الإنساني لشعوب القارة السمراء.

وأوضح التقرير، أنّ هناك إقبال دولي عربي على المعرض، فهو وجهة العائلات المصرية والعربية ووجهة للأصدقاء، مما يعكس التعددية الفكرية والثقافية التي تميز هذه الدورة، كما يعيش رواد المعرض تجربة ثرية وحراك ثقافي من خلال الكتب والندوات المختلفة والساحات الفكرية المتنوعة لإثراء الحوار الثقافي بين شعوب العالم.    

معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام 2025 الأدب الأفريقي المشاركة الافريقية عرض القاهرة الدولي للكتاب