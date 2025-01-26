بثت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقرير تلفزيوني بعنوان «معرض القاهرة الدولي للكتاب.. منصة ثقافية عالمية تحتفي بالتنوع الأدبي».

جاء في التقرير: «هكذا تعبر كل دولة عن تاريخها والعادات والتقاليد داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام 2025، الذي يضم أكثر من 1300 دار نشر من نحو 80 دولة تحكي تجاربا لتصنع جسرا ثقافيا بين الدول».

وأشار التقرير، إلى أنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب مصدر التجارب الثقافية للتواصل بين الشعوب، إذ يتضمن مشاركة دولية واسعة من بينها المشاركة الأفريقية ضمن الأنشطة الثقافية، التي عُقدت من خلالها ندوة تناولت الأدب الأفريقي لتحكي تجارب تعكس عمق التراث الإنساني لشعوب القارة السمراء.

وأوضح التقرير، أنّ هناك إقبال دولي عربي على المعرض، فهو وجهة العائلات المصرية والعربية ووجهة للأصدقاء، مما يعكس التعددية الفكرية والثقافية التي تميز هذه الدورة، كما يعيش رواد المعرض تجربة ثرية وحراك ثقافي من خلال الكتب والندوات المختلفة والساحات الفكرية المتنوعة لإثراء الحوار الثقافي بين شعوب العالم.