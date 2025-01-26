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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة عامل سقط من أعلي الطريق الدائري بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة أحد الأشخاص "عامل" مصرعه جراء سقوطه من أعلي الطريق الدائري، وطلبت النيابة التحريات التكميلية حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفي سقط من أعلي الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة أحد الأشخاص اختلت عجل القيادة بيده واصطدم بالسور الحديدي الجانبي وسقط متوفياً جري نقله إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.


وتم اتخاذ كاف الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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