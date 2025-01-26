جامعة قناة السويس تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

تنظم الجامعة مجموعة من الزيارات الطلابية لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك بمشاركة 6 أفواج، كل فوج يضم 100 طالب وطالبة، ليصل إجمالي عدد الطلاب المشاركين إلى 600 طالب وطالبة، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن المشاركة في هذا الحدث الثقافي تعكس حرص الجامعة على تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب وربطهم بالأحداث الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد منصة حضارية تُبرز مكانة مصر الثقافية وريادتها.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن هذه المشاركة تأتي في إطار خطة الجامعة لتعزيز الأنشطة الطلابية وإثراء التجربة التعليمية للطلاب، مؤكدًا أن الزيارات تُتيح للطلاب فرصة الاطلاع على أحدث الإصدارات الثقافية والعلمية، وتعزز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

تمتد زيارات الجامعة إلى المعرض على مدار ستة أيام: الأحد 26 يناير، الثلاثاء 28 يناير، الأربعاء 29 يناير، الأحد 2 فبراير، الاثنين 3 فبراير، والثلاثاء 4 فبراير. وقد تم تحديد مجموعة من الشروط للمشاركة، منها:

أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى كليات أو معاهد جامعة قناة السويس لمرحلة البكالوريوس أو الليسانس للعام الجامعي 2024-2025.

التسجيل يتم شخصيًا من خلال تقديم صورة البطاقة الشخصية وصورة كارنيه الكلية.

الالتزام بالزي اللائق للجامعة وحسن السير والسلوك.

التجمع لجميع الأفواج الساعة 8:00 صباحًا والتحرك الساعة 8:30 صباحًا من أمام مبنى رعاية الشباب.

وأكدت الجامعة على ضرورة التزام الطلاب بالتقاليد الجامعية والتعليمات الخاصة بالزيارة، مع وضع ضوابط للمساءلة القانونية في حال المخالفة.

تتم الزيارات تحت إشراف تنفيذي للدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز، منسق أسرة طلاب من أجل مصر.

وبتنظيم الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية، والأستاذة مروة عدلي، مدير إدارة النشاط الثقافي.

تستمر فعاليات المعرض حتى 5 فبراير المقبل بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة، و6150 عارضًا. ويُسلط المعرض الضوء هذا العام على التنوع الثقافي، بمشاركة دول جديدة مثل تشيلي وبلجيكا والنمسا.

وقد اختير الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، وسلطنة عمان ضيف شرف الدورة.

تشمل فعاليات المعرض أكثر من 600 نشاط ثقافي متنوع، إلى جانب مبادرة "المليون كتاب" وتطبيق "كتاب"، مما يُبرز دور المعرض في دعم استراتيجية مصر 2030 نحو التحول الرقمي وتعزيز العدالة الثقافية.