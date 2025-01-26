النيابة تصرح بدفن جثة مدمن أنهي حياته بتناول ماء نار بالبدرشين

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة مدمن أنهي حياته بطريقة مأساوية حيث تناول ماء النار هربًا من جحيم الإدمان بدائرة مركز شرطة البدرشين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة

مدمن ينهي حياته بماء النار في البدرشين

تلقى الرائد أحمد يحيى، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إقدام شاب علي إنهاء حياته بدائرة المركز

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفي مدمن مواد مخدرة وتناول ماء النار منهيًا حياته هربًا من جحيم الإدمان، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.