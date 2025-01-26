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الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بنك التنمية الصناعية يطلق مركز البيانات البديل ببرج العرب لتعزيز التحول الرقمي

بنك التنمية الصناعية
بنك التنمية الصناعية يُطلق مركز البيانات البديل
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أعلن بنك التنمية الصناعية عن إنشاء وتشغيل مركز البيانات البديل بمدينة برج العرب، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير بنيته التحتية التكنولوجية وتنفيذ خطته الاستراتيجية للتحول الرقمي.

 

يُعد المركز، المملوك بالكامل للبنك، الأول من نوعه في تاريخ البنك منذ تأسيسه عام 1947، وتم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير الدولية في البناء، تخطيط المساحات، الأمن المادي، والصيانة التشغيلية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية للبنك، مع التركيز على تأمين البيانات وضمان استمرارية الأعمال بشكل آمن ودائم، بما يعزز من مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في دعم الابتكار المصرفي.

أهداف المشروع:

  1. تعزيز استمرارية الأعمال: ضمان تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع حتى في حالات الطوارئ.
  2. حماية البيانات: استخدام تقنيات متقدمة لضمان أمان بيانات العملاء.
  3. تمكين التحول الرقمي: توفير بنية تحتية حديثة لدعم إطلاق مزيد من الخدمات الرقمية.
  4. تعزيز الثقة: التأكيد على التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية آمنة ومستدامة بجودة عالية.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في إنشاء مراكز البيانات والهندسة الاستشارية لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.

وفي هذا السياق أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن إطلاق مركز البيانات البديل في برج العرب يُعد خطوة استراتيجية تمثل نقلة نوعية في مسيرة البنك نحو التحول الرقمي وتعزيز استمرارية الأعمال. 

وقال الرفاعي: "لقد نجحنا في بناء منصة تكنولوجية متطورة تُمكّن عملاءنا من الحصول على خدمات مصرفية آمنة وسريعة دون أعطال. هذا المشروع ليس فقط استثمارًا في التكنولوجيا، بل هو التزام أساسي تجاه عملائنا لدعم النمو الاقتصادي المصري وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي."

ويؤكد بنك التنمية الصناعية التزامه المستمر بالاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز قدراته التنافسية بما يواكب تطورات العصر الرقمي.

حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية
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