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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان إلى شهيدين و38 مصابا

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم /الأحد/ حصيلة جديدة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة، حيث استشهد مواطن في بلدة "عيترون"، وأصيب تسعة آخرون بجروح. 


وأفادت الوزارة - في بيان، أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام - بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح في بلدة "العديسة"، وإصابة شخص بجروح في "رب تلاتين"، كما أصيب شخص في بلدة "حولا".
وأشارت الوكالة إلى أنه نتج عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية إصابة سبعة أشخاص بإصابات متوسطة وطفيفة خلال توافد أهالي بلدة "ميس الجبل" ودخولهم إلى بلدتهم، حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهدافهم بالأسلحة الرشاشة بشكل مباشر.
وكان قد استشهد مواطن لبناني وأصيب 17 آخرون بجروح في وقت سابق اليوم /الأحد/ نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الأهالي جنوب لبنان، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوما التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. 
 

وزارة الصحة اللبنانية لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين محتلة