لمرورها بأزمة نفسية.. دفن جثة فتاة قفزت من الطابق الثالث بأبو النمرس

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة فتاة في عقدها الثاني انهت حياتها قفزًا من الطابق الثالث بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها وسط بركة دماء وبسؤال أهلية المتوفاة أفادوا باقدامها علي إنهاء حياتها قفزا من الطابق الثالث لمعاناتها من أزمة نفسية ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.