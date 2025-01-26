ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.62%، ليصل إلى مستوى 30,183.71 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.99%، وصولًا إلى مستوى 3,213.46 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.68%، وصولًا إلى 8,574.69 نقطة، كما صعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.66%، ليصل إلى مستوى 11,743.6 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.6%، ليصل إلى مستوى 37,551.91 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.58%، مسجلًا 13,273.12 نقطة، كما أرتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.98%، وصولًا إلى 6,831.82 نقطة.