إيبارشية حلوان والمعصرة تنظم دورة "استراتيجيات الأمن القومي" بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية

حرصت إيبارشية حلوان والمعصرة على دعم الشباب وتطوير وعيهم الوطني، حيث أعلنت الإيبارشية تحت رعاية وتوجيهات الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم، عن تنظيم دورة تدريبية هامة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا – كلية الدفاع الوطني، بعنوان "استراتيجيات الأمن القومي".

تعد هذه الدورة فرصة ذهبية للشباب من سن 18 إلى 55 عامًا، حيث تتيح لهم فهم أعمق للقضايا المتعلقة بالأمن القومي، إلى جانب حصولهم على شهادة معتمدة من الأكاديمية، مع تكريم المشاركين من رئيس الأكاديمية.



تفاصيل الدورة:

-مدة الدورة : أسبوعان (من الأحد 2 فبراير 2025 حتى الأربعاء 12 فبراير 2025) ، والايام من الأحد إلى الأربعاء فقط ، من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً.

-المكان: نادي نقابة المعلمين بالجزيرة، على أن تُسلم الشهادات في أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالدقي.

-الرسوم :450 جنيهًا، تشمل الشهادة فقط، مع إمكانية إضافة خيارات أخرى مثل درع أو صورة جماعية ، واخر موعد للتسجيل يوم الجمعة 31 يناير 2025.

تهدف الدورة إلى تعزيز وعي الشباب بالأمن القومي ودورهم في بناء مستقبل الوطن، إلى جانب فتح آفاق جديدة لهم على المستويين المهني والسياسي.