وزيرالخارجية الأمريكي يهدد برصد مكافاة مالية مقابل رؤوس زعماء طالبان

هدد وزيرالخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم /الأحد/ برصد مكافأة مالية مقابل رؤوس زعماء حكومة طالبان في أفغانستان، احتجاجا على استمرار احتجاز أمريكيين في البلاد والذين قد يكون عددهم أكبر مما تم الابلاغ عنه سابقا.



وقال روبيو - في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية -: "علمت للتو بأن طالبان تحتجز رهائن أمريكيين أكثر مما تم الإبلاغ عنه".. مضيفا "إذا كان هذا صحيحا فيجب أن نضع على الفور مكافأة كبيرة جدا مقابل رؤوس كبار قادتهم، ربما أكبر من تلك التي وضعناها مقابل بن لادن".

يأتي هذا التهديد الذي يمثل تغييرا ملحوظا في اللهجة بعد أيام على تبادل معتقلين بين كابول وواشنطن في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وقد عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يقبض على زعيم تنظيم القاعدة أو يغتاله بعد فترة وجيزة على هجمات 11 سبتمبر 2001، وقد رفع الكونجرس الأمريكي المكافأة لاحقا إلى 50 مليون دولار.