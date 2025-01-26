غدا.. انطلاق حملة التحصين ضد الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز بالمنيا

تنطلق غدا الاثنين، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز، بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والحفاظ على الإنتاج الحيواني و توفير منتجات حيوانية آمنة.



من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة تغطي جميع مراكز المحافظة، من خلال فرق عمل مدربة ومجهزة بأحدث الوسائل، لضمان تحصين أكبر عدد ممكن من الحيوانات المستهدفة، مناشدا جميع المربين وأصحاب المزارع بضرورة التعاون مع فرق التحصين لضمان نجاح الحملة .