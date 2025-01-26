ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. انطلاق حملة التحصين ضد الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز بالمنيا

غدًا .. انطلاق الحملة
غدًا .. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطلق غدا الاثنين، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز، بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والحفاظ على الإنتاج الحيواني و توفير منتجات حيوانية آمنة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة تغطي جميع مراكز المحافظة، من خلال فرق عمل مدربة ومجهزة بأحدث الوسائل، لضمان تحصين أكبر عدد ممكن من الحيوانات المستهدفة، مناشدا جميع المربين وأصحاب المزارع  بضرورة التعاون مع فرق التحصين لضمان نجاح الحملة .

الأمراض الوبائية الحملة القومية للتحصين الدكتور محمد السيد مدير مديرية الطب البيطري مديرية الطب البيطري بالمنيا مرض الجلد العقدي مدير مديرية الطب البيطري