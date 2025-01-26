ابتكار علمى جديد يساهم فى علاج سرطان الثدي دون آثار جانبية

ابتكر علماء أمريكيون نسخة معدلة من عقار ErSO التجريبي لعلاج سرطان الثدي دون آثار جانبية يدمر الأورام المقاومة للعلاج الكيميائي في جرعة واحدة وفقا لما نشرتة مجلة تاس.

وكشف البروفيسور بول ارغينروتر من جامعة إلينوي: يعتبر الانخفاض الكبير في حجم الورم أو تدميره بالكامل في جسم الفئران بعد حقنة واحدة من الدواء أمرا نادرا جدا في هذا المجال ولهذا السبب نتطلع إلى فرصة لاستخدام هذا الدواء ErSO-TFPy في الممارسة الطبية لمكافحة الأشكال الشديدة من سرطان الثدي.

حيث أن الباحثين يعملون منذ عدة سنوات على ابتكار عقاقير قادرة على اختراق الخلايا السرطانية والتسبب في موتها الجماعي ولكن العلماء اكتشفوا أنه بالإمكان تنشيطه باستخدام جزيء قصير من ابتكارهم يسمى ErSO وهذه المادة قادرة على تدمير حتى أكثر أشكال سرطان الثدي مقاومة للعلاج الكيميائي ولكن لها آثار جانبية خطيرة تمنع استخدامهاولذلك اضطر العلماء للبدء في البحث عن بدائل أكثر أمانا وفعالية من ErSO4 تتميز بانتقائية عالية.

وساعدت التجارب اللاحقة التي أجراها الباحثون على مزارع الخلايا العلماء على تحديد مرشحين محتملين لهذا الدور حيث استبدلوا بعض ذرات الهيدروجين في حلقات الكربون في ErSO4 بعدد كبير من ذرات الفلور و تفاعلت هذه الجزيئات المسماة ErSO-DFP و ErSO-TFPy بشكل أقل قوة مع الدهون ولكنها بقيت فعالة ضد مزارع الخلايا السرطانية مثل سابقتها.

وأظهر اختبار فعالية هذه الأدوية على الفئران التي زرعت في أجسامها عينات كبيرة من الأورام المقاومة للعلاج الكيميائي أنها تحملت جرعات كبيرة من كلتا المادتين بشكل جيد وأن مركب ErSO-TFPy دمر الورم تماما أو قلل حجمه بشكل كبير حتى بعد حقنة واحدة وهذا وفقا للباحثين يجعله مرشحا واعدا لدواء جديد ضد سرطان الثدي.