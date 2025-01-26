الليلة.. منتخب اليد يواجه الرأس الأخضر في موقعة حسم التأهل لربع نهائى المونديال

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، على صالة زغرب أرينا في كرواتيا، والفوز يضمن للفراعنة تذكرة التأهل إلى دور الثمانية بدون الدخول في حسابات.

وفاز منتخب مصر على سلوفينيا في الجولة الثانية من الدور الرئيسي بنتيجة 26-25، بينما خسر من أيسلندا في الجولة الأولى بنتيجة 27-24.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في المباراة لحسم بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

ونقلت قنوات أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر وأيسلندا، حيث حصلت أون تايم على حقوق بث البطولة بالكامل بما في ذلك جميع مباريات منتخب مصر، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية لمشاهدة ومتابعة مباريات المنتخب لحظة بلحظة ودعمه في مواجهاته الحاسمة المقبلة.

ويضم الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد 24 منتخبًا يتم تقسيمها إلى 4 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، والتي تضم كلًا من: مصر، كرواتيا، الأرجنتين، سلوفينيا، أيسلندا، وكاب فيردي.

ومن جانبه، أبدى خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، سعادته بعد الفوز على سلوفينيا بنتيجة 26-25 في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة العالم.

وأكد رئيس اتحاد اليد، أن الفوز خطوة مهمة للتأهل إلى دور الثمانية لبطولة العالم، موجهًا الشكر إلى لاعبي المنتخب والجهاز الفني على المجهود الكبير الذي تم بذله في المباراة، موضحًا أن مباراة سلوفينيا كانت قوية للغاية.

وأضاف أن منتخبنا أمامه مباراة مهمة مقبلة أمام كاب فيردي، مُشددًا على أهمية الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل للدور الربع النهائي.

وبهذه النتيجة يرفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 6 نقاط ويتمسك بفرص تأهله إلى الدور الربع النهائي.

مكاسب كبيرة حققها فراعنة اليد من الفوز علي منتخب سلوفينيا القوي والعنيد، أهمها وضع قدم بثبات في دور الثمانية، وتعويض الخسارة من أيسلندا، واستعادة الثقة، وضرب جرس إنذار للمنافسين تأكيدًا على قوة الفراعنة.