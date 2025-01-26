الإسماعيلي يواجه الاتحاد السكندري في قمة جماهيرية بالدوري

يحل فريق الإسماعيلي ضيفا على نظيره الاتحاد السكندري على استاد برج العرب ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز في مباراة جماهيرية من الدرجة الأولى تجمع بين الدراويش وسيد البلد.

وتنطلق مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في الرابعة عصرا وسط اهتمام كبير من جماهير الناديين الكبيرين في ظل الظروف المتسابهة التي يمر بها الدراويش وسيد البلد.

ويحتل الإسماعيلي بقيادة مدربه حمد إبراهيم المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 12 نقاط ، بينما يمتلك الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف 10 نقاط يحتل بها المركز الثاني عشر.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد

أعلن حمد إبراهيم المدير الفنى للنادى الإسماعيلى القائمة التي يخوض بها مواجهة الاتحاد السكندري على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

وضمت القائمة كل من: أحمد عادل عبد المنعم وعبد الرحمن الدح ومروان حمدي وكمال السيد وحاتم سكر وعبد الرحمن كتكوت وعماد حمدي وخالد النبريصي وعمر القط ومحمد عمار وعلي الملواني وعبد الله السعيد ومحمد نصر ومحمد عبد السميع وإبراهيم عبد العال ومحمد بيومي ونادر فرج وإريك تراوري وهشام محمد ومحمد خطاري وعبد الكريم ومصطفى عبد الله محمد".

الإسماعيلي يهزم سموحة

حقق الإسماعيلي فوزا مهما على سموحة بنتيجة 1-0 يوم الثلاثاء الماضي باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الدراويش اللاعب الفلسطيني خالد النبريصي في الدقيقة 68 ليحصد الفريق ثلاث نقاط غالية ويحقق الانتصار الثالث له في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

الاتحاد يواصل النتائج السلبية

فشل فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة عل التوالي في مسابقة الدوري بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة التاسعة.

وكانت إدارة سيد البلد قررت توجيه الشكر للمدير الفني القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو بسبب تراجع النتائج وتعيين طلعبت يوسف مديرا فنيا للفريق.