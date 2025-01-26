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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

اليوم.. ذكرى رحيل الأنبا أندراوس أبو الليف بنقادة

القديس أندراوس
القديس أندراوس
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يحل اليوم ذكرى رحيل القديس الأنبا أندراوس أبو الليف، أحد قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروفين بحياتهم الزاهدة وخدمتهم العميقة ،ولد القديس في مدينة نقادة بمحافظة قنا، واشتهر بالتقوى والنسك منذ شبابه، حيث اختار حياة الزهد والخلوة بعيدًا عن العالم، متفرغًا للصلاة والتأمل.

عرف الأنبا أندراوس بمحبة الناس له وتواضعه العميق، فكان ملجأً للمحتاجين وناصحًا لكل من يلجأ إليه. وكانت حياته مليئة بالمعجزات والشهادات التي تؤكد قوة إيمانه وعمق روحانيته.

وفي هذه الذكرى المباركة، يستذكر المؤمنون سيرته العطرة وأثره الكبير في حياة الكنيسة، مؤكدين على أهمية الاقتداء بفضائله وإيمانه الصادق.

الأرثوذكسي ابو الليف الكنيسة القبطي