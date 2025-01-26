تحسين المزاج والوقاية من السرطان.. تعرف على فوائد الماتشا للنساء

انتشر فى الآونة الاخيرة مشروب الماتشا الذي يعد احد انواع الشاى الاخضر كمشروب صحى يفضل تناولة بشكل مستمر حيث انه يحتوى على العديد من الفوائد التى تعزز من صحة المرأة ونوضح لك فى السطور التالية فوائد الماتشا وهى كالتالى :



١-تحسين المزاج

يحتوى الماتشا على

الحمض الأميني الثيانين الذي يساهم في إنتاج هرموني الدوبامين والسيروتونين مما يمنح الجسم الشعور بالسعادة كما انه يساهم فى التخلص من التوتر والقلق



2. يساعد على فقدان الوزن

يساعد مشروب الماتشا على التخلص من الوزن الزائد حيث انه يساهم فى تنشيط عملية الأيض وزيادة معدل حرق الدهون مما يؤدى الى فقدان الوزن.



3. زيادة معدل التركيز



يساهم الماتشا فى زيادة معدل التركيز عند السيدات حيث انه يحتوي على الكافيين الذى يساعد على التنبة وزيادة معدل التركيز ويعزز من النشاط العقلى



4. الوقاية من السرطان



يعد شاى الماتشا من المشروبات الصحية التى

تحتوى على

مركبات البوليفينول والكاتيكين التي تحتوى على مضادات للأكسدة التى من شأنها ان تحمى الجسم من انواع السرطان كما انها تساهم من تقليل حجم الخلايا السرطانية



5. يقوى عضلة القلب



يساهم مشروب الماتشا فى تعزيز صحة القلب وتقويتة

من صحة القلب والجهاز الدوراني



حيث انه يحتوى على مواد من شأنها خفض ضغط الدم العالي ومستوى كوليسترول الدم الضار

مما يقوى عضلة القلب ويقلل من خطر الاصابة بامراض القلب





6. تنظيم الدورة الشهرية



يعد الماتشا من افضل المشروبات التى قد تساهم

فى تنظيم الدورة الشهرية كما انه يساعد فى تنشيط عملية الايض





7. نضارة البشرة



يحتوى الماتشا على العديد من الفواىد الصحية التى تساعد فى ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف مما يؤدى الى نضارة البشرة ومكافحة الشيخوخة