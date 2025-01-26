رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

الأحد 26/يناير/2025 - 10:53 ص

تقدم الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، والأمة العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وأكد الدكتور مصطفى النجار أن هذه الذكرى العطرة تجدد في نفوسنا قيم التسامح والإيمان والتحدي والصبر، تلك المناسبة المباركة التي تمثل أحد أعظم المعجزات في التاريخ الإسلامي، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والرخاء، وأن ينعم على وطننا الغالي بالأمن والاستقرار.

واختتم رئيس الجامعة كلمته داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والتقدم لوطننا الغالي.