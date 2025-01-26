شهيد و17 جريحا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان

استشهد مواطن لبناني وأصيب 17 آخرون بجروح اليوم /الأحد/ نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الأهالي جنوب لبنان، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوما التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.



وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية - في بيان أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام بأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين لبنانيين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة؛ أدت إلى استشهاد مواطن في مدينة "حولا"، وإصابة تسعة آخرين بجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى "تبنين" اللبناني.

وأوضحت "الصحة اللبنانية" أن ثمانية أشخاص آخرين أصيبوا بجروح في بلدة "كفركلا"، وتم نقلهم إلى مستشفى "مرجعيون" اللبناني لتلقي العلاج.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أطلق في وقت سابق اليوم /الأحد/، تهديدا جديدا إلى سكان لبنان ولا سيما سكان الجنوب اللبناني.. وقال "تذكير جديد إلى سكان جنوب لبنان أنه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى ومحيطها"، مضيفا "الجيش الإسرائيلي لا ينوي استهدافكم، ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر"، موضحا أن كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي اليوم /الأحد/ مهلة الـ60 يوما للانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية والتي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاحتلال لم يلتزم بالانسحاب، وواصل خروقاته وتفجيراته في القرى الجنوبية.