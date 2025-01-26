جراديشار يقود الهجوم.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجراء عدة تعديلات على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة بيراميدز بالدوري الممتاز.

وقرر "كولر" الدفع بالوافد الجديد نيجك جراديشار في خط الهجوم لتعويض غياب وسام ابو علي، كما يشارك عمر كمال عبدالواحد من البداية.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز، في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز في صراع المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم أمام بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: كريم الدبيس - نيجك جراديشار - حسين الشحاتوعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في جدول الدوري

يحل بيراميدز صدارة جدول رتتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة من 9 مباريات بينما يحتل الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

وحقق بيراميدز الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة، بينما خاض الأهلي 9 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق أي هزيمة.

قائمة الأهلي :



حراسة المرمى : محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف

خط الدفاع : رامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال

خط الوسط : عمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله

خط الهجوم : حسين الشحات وحمزة عبد الكريم وجراديشار.