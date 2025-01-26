تعليم مطروح تدشن مبادرة “مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة” الفصل الدراسي الثاني

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، تدشين مبادرة “مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة”، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني والمقرر انطلاقه الأحد الموافق 8 فبراير المقبل؛ بهدف تحسين المستوى اللغوي للطلاب الضعاف بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية تحت إشراف إدارة التعليم الابتدائي ومدير عام التعليم العام.

وأوضحت وكيل الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار خطة منظمة موجهة للنهوض بمستوى الطلاب ضعاف القراءة والكتابة وفق جدول زمني، حيث يتم التنفيذ بعدد ٨٠ مدرسة إبتدائية، وسيتم تخصيص كراسات لتنفيذ المبادرة تحت مسمى “أحب وطني” للصفوف المستهدفة وتكون بألوان علم مصر الحبيبة مع إجراء إملاء بمعدل سطر يوميا على الأقل يتضمن عبارات وطنية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه سيتم تنفيذ برامج علاجية مكثفة وفق برنامج زمني لتحسين مستوى الطلاب مع تنفيذ اختبار قبلي مع بداية المبادرة وفي ختامها اختبار بعدي لتحديد نسبة الإنجاز، مع تكليف كافة فرق المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية والتعليم الابتدائي بمتابعة ما تم تنفيذه وإنجازه خلال خطوات تطبيق المبادرة التعليمية، وتكليف المعلمين مع اختلاف تخصصاتهم بكل مدرسة ابتدائية بالمشاركة في تنفيذ المبادرة.

وسيتم تكريم وإثابة الطلاب ذوي الإستجابة العالية خلال تنفيذ المبادرة، كذلك المدارس أصحاب أعلى معدل نجاح في تنفيذ المبادرة، كذلك تكريم أفضل معلم ساهم في إنجاز المبادرة داخل مدرسته وفق تقارير المتابعة من المختصين بذلك.

وأكدت نادية فتحي أن المشاركة في المبادرة واجب وطني وإنساني وتربوي في سبيل تنشئة وإعداد جيل قادر علي تحمل المسئولية قادرا علي النهوض بوطنه، وأن المبادرة تستهدف تحسين المستوي اللغوي للطلاب الضعاف مشيرة أنه ستتم متابعة فعاليات المبادرة بكافة الإدارات التعليمية أولا بأول حتي تؤتي ثمارها المأمولة.

وفي ختام البيان الإعلامي أوضحت نادية فتحي أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا لدفع منظومة العمل للإمام تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي ضوء تكليفات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وذلك وفق إطار مهني منظم لإستمرار دعم ومساندة أبنائنا الطلاب.