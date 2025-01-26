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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ماييلي وإيجولا يقودان تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

فيستون ماييلي مهاجم
فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز
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استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على التشكيل المتوقع للفريق السماوي في مواجهة الأهلي التي تجمعهما مساء اليوم في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في مباراة قمة الدوري بالجولة العاشرة من المسابقة.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

 حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع:  أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي 

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين 

خط الهجوم: صديق إيجولا - إبراهيم عادل- فيستون ماييلي

قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما

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