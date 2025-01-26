موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

لا صوت يعلو فوق صوة مباراة الأهلي وبيراميدز التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي بمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في جدول الدوري ا

يحل بيراميدز صدارة جدول رتتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة من 9 مباريات بينما يحتل الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

وحقق بيراميدز الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة، بينما خاض الأهلي 9 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق أي هزيمة.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

التقى الأهلي مع بيراميدز في 16 مباراة نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في 9 مباريات بينما فاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 3 لقاءات.