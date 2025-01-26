في الذكرى الأولى لرحيله| العامري فاروق.. الوزير الأهلاوي المحبوب

تحل اليوم الأحد 26 يناير، الذكرى السنوية الأولى لرحيل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق والذي توفي في مثل هذا اليوم 26 يناير 2024 بعد صراع مع المرض.

الأهلي يحيي ذكرى رحيل العامري فاروق

حرص النادي الأهلي على إحياء ذكرى رحيل العامري فاروق، نائب رئيس القلعة الحمراء.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للوزير الراحل العامري فاروق وكتبت: ويبقى العامري فاروق في قلوبنا إلى الأبد .

مرض العامري فاروق

تعرض العامري فاروق لوعكة صحية مفاجئة خلال شهر نوفمبر الماضي، أثناء تاديه عمله داخل النادي الأهلي نقبل على اثرها إلى المستشفى ودخل بعدها في غيبوبة لمدة 80 يوما قبل وفاته.

العامرى فاروق.. مسيرة عطاء

ولد العامرى فاروق في الثامن من شهر نوفمبر عام 1970 بمحافظة القاهرة داخل عائلة أهلاوية كبيرة وتدرج في العمل الإداري داخل النادي الأهلي.

ويعد العامري فاروق أحد أبرز الرموز داخل النادي الأهلي عبر التاريخ الذين خدموا القلعة الحمراء في أكثر من منصب، على رأسها عضوية مجلس إدارة النادي لسنوات طويلة قبل أن يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في المجلس الحالي ورئيس المكتب التنفيذي.

دخل العامرى فاروق انتخابات الأهلي للمرة الأولى عام 1996 على منصب العضوية تحت السن ولم يوفق ثم التحق باللجنة الثقافية داخل النادي لمدة 4 سنوات وبعدها اختاره الراحل صالح سليم فى قائمته تحت السن للمرة الثانية فى انتخابات 2000 وبعدها خاض انتخابات فوق السن مع قائمة حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق في عام 2004 وحصل على ثانى أعلى الأصوات واستمر العامري فاروق فى مجلس إدارة الأهلى منذ عام 2000 وحتى عام 2009 الذى خاض انتخابات القلعة الحمراء مستقلا عن قائمة حسن حمدي ضد محمود باجيند على منصب أمين صندوق ونجح للمرة الثانية في الانتخابات.

العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

عاد العامرى فاروق إلى مجلس إدارة النادي الأهلي في نوفمبر عام 2017 في منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع قائمة محمود الخطيب.

العامري فاروق وزيرا للرياضة

تولى العامرى فاروق منصب وزير الرياضة في شهر أغسطس عام 2012 واستمر حتى شهر يوليو عام 2013 وكان أول وزير دولة للرياضة في مصر بعد فصل وزارة الشباب عنها.

تمثال العامري فاروق في الأهلي

أزاح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، الستار عن تمثال الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، وكذلك تم إطلاق اسمه على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة، وذلك في حضور أعضاء مجلس الإدارة، وأسرة الفقيد، ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية، ومسئولي الرياضة المصرية.