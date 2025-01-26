ذكرى القديس يعقوب أسقف نصيبين.. رجل الإيمان والحكمة

يحل اليوم ذكرى رحيل القديس يعقوب أسقف نصيبين، أحد أعمدة الكنيسة المسيحية في القرن الرابع الميلادي، والمعروف بحكمته وتقواه.

ولد القديس يعقوب في مدينة نصيبين (نُصيبين) بسوريا الكبرى، واشتهر بحياته الزاهدة وتفانيه في الخدمة الرعوية والتعليمية.

يعتبر القديس يعقوب من الشخصيات البارزة في تاريخ الكنيسة، حيث شارك في مجمع نيقية عام 325م وكان له دور في صياغة العقيدة المسيحية، وعرف بتقديمه يد العون للمحتاجين ورعايته للمجتمع المسيحي في نصيبين.

ويستذكر المؤمنون اليوم فضائله وتعاليمه التي ألهمت أجيالًا من المؤمنين، حيث تظل سيرته نموذجًا يُحتذى به في الإيمان والمحبة والخدمة.