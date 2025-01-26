أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 830 ألفا و190 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 830 ألفا و190 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن الجيش الروسي خسر، خلال الساعات الـ24 الماضية، 1720 جنديا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و868 دبابة، و20 ألفا و549 مركبة مدرعة، و22 ألفا و323 من النظم المدفعية، و1263 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1050 من أنظمة الدفاع الجوي، و3053 من صواريخ كروز، و369 طائرة مقاتلة، و331 مروحية، و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و715 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة، و35 ألفا و124 من المركبات وخزانات الوقود، و23 ألفا و253 طائرة بدون طيار".