كوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق صواريخ كروز استراتيجية

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم /الأحد/ إطلاق بيونج يانج صواريخ كروز استراتيجية موجهة من البحر إلى السطح تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون، مشيرة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي رصد علامات لإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ.

وأضافت أن الجيش تتبع الصواريخ وراقبها حيث قامت بيونج يانج بإطلاقها تجاه البحر الأصفر في حوالي الساعة الرابعة مساء أمس /السبت/.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، في نسختها الإنجليزية، عن وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج قولها "إن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة بعد أن قطعت مسافة 1500 كيلومتر"، مشيرة إلى أن هذه التجربة تعد جزءا من خطط لبناء قدرات دفاعية.

وأضافت هيئة الأركان أن مسئولي الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية يعملون على تحليل تفاصيل عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية، كما أكدت أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على قدراته وجاهزيته للرد على أي استفزاز بينما يراقب عن كثب الأنشطة المختلفة لكوريا الشمالية.

وتعهد كيم بمواصلة الجهود الرامية إلى قدرات تعزيز الجيش كما أوضح أن بيونج يانج ستبذل كافة الجهود لأداء مهمتها وواجبها في الدفاع عن السلام والاستقرار الدائمين على أساس القوة العسكرية الأكثر تطورا في المستقبل.

ويعد هذا الاختبار الذي أجرته بيونج يانج أمس، وتم الإعلان عنه هو الأول منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

