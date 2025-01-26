أسعار الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 26 يناير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4377 جنيها للشراء، 4406 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 4012 جنيها للشراء، 4039 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3830 جنيها للشراء، 3855 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3283 جنيهات للشراء، 3304 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2553 جنيها للشراء، 2570 جنيهات للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب 30640 جنيها للشراء، 30840 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة 136144 جنيها للشراء، 137033 جنيها للبيع.