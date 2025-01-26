تصدير 33 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة حيث تم تداول 62000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1090 شاحنة و 410 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 554 شاحنة و 405 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 55500 طن بضائع، 536 شاحنة و 5 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة KALI KARDIU علي متنها 33000 طن فوسفات تصدير الي الهندكما تغادر السفينتين امل و Alcudia Express ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي سينا ، امل و Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة والحرية ، بينما تم تداول 3800 طن بضائع و 355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي عمان ، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SUN TABIT على متنها 2000 طن بروبلين قادمة من الامارات وتستقبل ايضا SEA WAVE2 علي متنها 325 سيارة بوزن 650 طن قادمة من جدة ، بينما ستغادر السفينتين ENGI ، LOTUS علي متنهما 12000 طن مواد غذائية تصدير الي الصومال والسودان .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1795 راكب بموانيها.

