المبعوث الغاني لتحالف دول الساحل: نسعى إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب

أكد لاري جبيفلو-لارتي المبعوث الخاص للرئيس الغاني جون دراماني ماهاما لتحالف دول الساحل، أن المهمة التي أوكلت إليه تتمثل في تعزيز التعاون بين غانا وتحالف دول الساحل، من أجل تطوير سياسات مشتركة بشأن مكافحة الإرهاب والأمن الغذائي وحرية حركة السلع والأشخاص.

وقال لارتي - في حوار أجراه معه "راديو فرنسا الدولي" - "في السنوات الأخيرة، لم تكن علاقتنا مع الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل في أحسن حالاتها؛ ولذلك فإننا نريد تسريع هذا التعاون من جديد".. مضيفا أن الأمر لا يتعلق كثيرا بإبرام اتفاقيات دولية أو أشياء من هذا القبيل.

وأوضح المبعوث أن مهمته غانية بحتة، لا علاقة لها إطلاقا بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والتي ستنسحب منها بوركينا فاسو ومالي والنيجر رسميا يوم الأربعاء المقبل.

وأكد أن مسألة إعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية ليست من بين مهام منصبه.. مضيفا "أنها قرارات سيادية يتعين على بوركينا فاسو ومالي والنيجر اتخاذها.. هذا ليس قرارًا ينبغي لغانا أن تشارك فيه، وهو ليس أولوية بالنسبة لنا على الإطلاق".

وأوضح المبعوث الغاني أن أولى مهامه ستتمثل في تسهيل الوصول إلى ميناء "تيما" الغاني للشركاء من الدول غير الساحلية.

