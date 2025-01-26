أسعار الدولار اليوم الأحد 26 يناير 2025

تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد 26 يناير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

بنوك مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي (CIB)، البركة، المصرف المتحد، الإسكندرية، أبوظبي الأول، كريدي اجريكول، فيصل الاسلامي، والتعمير والإسكان:

بلغ سعر الدولار 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ابو ظبي التجاري:

50.29 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة:

50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.