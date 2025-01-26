اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمين بقضية داعش قنا

تستكمل اليوم الأحد، محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا".

وجهت النيابه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة ارهابيع بغرض الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.