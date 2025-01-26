اليوم.. استكمال محاكمة 6 عاطلين بتهمة قتل شخص بالسلام

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، محاكمة 6 متهمين بقتل مواطنا خلال مشاجرة واستعراض القوة واستخدام العنف في منطقة السلام.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الستة، تهمة استعراض القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدموهما ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة وللمجني عليه وشقيقه مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمانينتهم وتعريض حياتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أيضا أمر الإحالة أنه قد وقعت بناء على ارتكاب هذه الجريمة، جناية وجنحة أخرى بأنهم في ذات الزمان قتل الأول المجني عليه عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، إذ أنه وعلى إثر خلف نشب بينهما وجد الشيطان في ذلك غايته ووسوس في عقله بأن كال له ضربة باستخدام السلاح الأبيض والتي استقرت بالإبط الأيمن فأحدث اصابته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهمين من الثاني إلى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشملت الاتهامات أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء سكين وعصا خشبية بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.