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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يغلق مدخل المنشية ومستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين عند مدخل تقوع

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، مدخل المنشية الرئيسي، جنوب شرق  بيت لحم. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت مصادر أمنية لـ وفا، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل المنشية بالبوابة الحديدية. 

ويعتبر مدخل المنشية الطريق الوحيد لقرى الريف الجنوبي للوصول إلى مركز مدينة بيت لحم.

وفي السياق ذاته، هاجم مستعمرون، الليلة الماضية، مركبات المواطنين عند مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وافادت مصادر امنية لـ وفا، بأن مستعمرين تجمعوا قرب دوار تقوع عند المدخل الغربي للبلدة، على الشارع الرئيسي، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما تسبب باضرار ببعضها.

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت لحم