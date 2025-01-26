غدًا.. هاني نسيرة يتحدث عن "الحوار وثقافة السلام" ضمن فعاليات معرض الكتاب

الأحد 26/يناير/2025 - 07:41 ص

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، يشارك الكاتب والباحث الدكتور هاني نسيرة في محاضرة “الحوار وثقافة السلام”، والتي تأتي ضمن برنامج منتدى أبو ظبى لتعزيز السلم، وذلك يوم غد الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، داخل جناح المنتدى في قاعة 3، الجناح رقم 62.

تتناول المحاضرة عرض مفاهيم الحوار وثقافة السلام وتطورها الراهن، ووسائل تمكينها وعوائقها، وتأتي هذه الدعوة تقديرًا لمكانة الدكتور نسيرة العلمية وإسهاماته الفكرية البارزة في مجالات الحوار والسلام. وستكون المحاضرة جزءًا من سلسلة ندوات علمية وثقافية برعاية منتدى أبوظبي لتعزيز السلم ضمن فعاليات المعرض.

يُذكر أن منتدى أبوظبي للسلم، برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيزالسلم بأبو ظبي ورئيس مجلس الإمارات الشرعي، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار والسلام على المستوى الإقليمي والدولي، حيث يشارك المنتدى بشكل مستمر في فعاليات ثقافية بارزة لتسليط الضوء على قضايا السلم والتنمية