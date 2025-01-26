اليوم.. افتتاح أولى ليالي عرض "أسطورة أرض الفراولة" على مسرح الشمس

يفتتح الفنان محمد متولي مدير فرقة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح، أولى ليالي العرض المسرحي "أسطورة أرض الفراولة"، في السادسة مساء اليوم الأحد، 26 يناير الجاري، على خشبة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة بالحديقة الدولية، وبرعاية وزارة الثقافة.

ويقدم العرض يوميا في السادسة مساء ومجانا للجمهور، والذي يأتي ضمن إنتاج البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان هشام عطوة، التابع لقطاع المسرح بقيادة الفنان خالد جلال بوزارة الثقافة، في إطار دعم الفنون المسرحية والتعبير عن قضايا مجتمعية هامة.

"أسطورة أرض الفراولة" عمل مسرحي يحمل رسالة إنسانية وثقافية، يجمع بين الإبداع الفني وتسليط الضوء على قضايا اجتماعية هامة، مع التركيز على إبراز قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الفنون المسرحية، وتعزيز الإنتماء للدولة، والحث على تقوية الروابط الإجتماعية القائمة على الأخلاق.

يشارك في بطولة المسرحية نخبة من الفنانين: ناصر سيف، شيماء عبدالناصر، ماهر محمود، أحمد مختار، سمير بدير، حسام حمدي، فهد سعيد، مي زويد، شهد محمود، إيمان نبيل، محسن صادق، وليد سامي، نهى أشرف، سحر عبد العظيم، بدر محمد، كريم سعد، يمنى محمود، تومي، حسن سامح، نورهان سعيد، عبد الله شريف، نور عصام، هند، مايا عصام، أمثل محمود، وميرا،

العرض ديكور حمدي عطية، ملابس هبة عبدالحميد، مكياج أدهم عفيفي، موسيقى وألحان زياد هجرس، هندسة صوتية مصطفى حافظ، تصميم الرقصات محمد ميزو، إضاءة محمد المأموني، مخرجان منفذان تامر بدير ونهى أشرف، والمسرحية من تأليف وأشعار سامح عثمان، وإخراج علي عثمان.