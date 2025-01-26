15 فبراير.. تامر عاشور وآدم على مسرح المجاز في حفل موسيقي

ينظم مسرح المجاز بالشارقة يوم 15 فبراير المقبل حفلًا فنيًا مميزًا لكل من: الفنان المصري تامر عاشور والفنان اللبناني آدم؛ لإحياء ليلة موسيقية ساحرة، تجمع الأصوات الشجية وعذوبة الألحان بأجمل الأغاني التي رسخت مكانتها الفنية لتلبي كافة الأذواق.

اشتهر تامر عاشور، صاحب الصوت العذب والإحساس العالي، بمسيرته الفنية الطويلة التي بدأت في 2004.

أطلق «عاشور» أول ألبوماته "صعب" ليصعد به إلى مصاف النجوم، ثم توالت نجاحاته بألبومات بارزة مثل "حد بيحب" و"خيالي"، لقدم فيها مزيجًا من الأغاني العاطفية التي لاقت صدى واسعًا لدى محبيه، مثل: "كل يوم وليلة فيك" و"محظوظ".

ولم يقتصر تميز تامر على الغناء فحسب، بل أثبت نفسه كملحن موهوب، إذ لحن العديد من أغنياته الناجحة مثل "قولوله سماح" و"تسلم".

أما الفنان آدم، فقد بدأ مشواره في سن مبكرة، حيث اكتشف موهبته أثناء مشاركته في حفل للفنان صبحي توفيق.

وبدأ مسيرته كمنشد، مظهرًا نبرة صوتية قوية وشجية تميزت بعاطفتها الصادقة، مما لفت انتباه العديد من الفنانين والموسيقيين. ومع مرور الوقت، تحول آدم إلى مغنٍ قادر على أداء مختلف الألوان الموسيقية ليصبح أحد أبرز الأصوات في جيله.

وقدم الفنان آدم العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا باهرًا مثل أغانيه "بحبك"، و"شو حلو"، و"يا عسل"، والتي عكست تنوعًا ملحوظًا في أسلوبه الموسيقي وشهدت تجاوبًا كبيرًا من الجمهور.

كما برع في أداء تترات المسلسلات الشهيرة مثل "تخت شرقي" و"العار"، إضافة إلى تتر فيلم "كلاشنكوف"، مما عزز مكانته في الساحة الفنية. وشكلت هذه التترات جزءًا مهمًا من مسيرته الفنية، إذ أضفت طابعًا خاصًا على الأعمال الدرامية التي صاحبته، وأظهرت مهارته في تقديم أداء يتناغم مع جوهر تلك الأعمال الفنية.

سيشهد مسرح المجاز، أمسية فنية لا مثيل لها تمزج بين السحر الموسيقي وجمال المكان لتوفير تجربة فنية تأخذ الحضور في رحلة موسيقية من الطراز الرفيع.

