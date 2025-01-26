"الشيوخ" الأمريكي يقر تعيين كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، على تعيين حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نويم، وزيرة للأمن الداخلي، وهي وكالة تعد أساسية في خطة الرئيس دونالد ترامب للتصدي للهجرة غير النظامية.

وجاء التصويت على تثبيت نويم في المنصب غداة المصادقة بهامش ضيّق جدا على تعيين بيت هيغسيث، مقدم البرامج السابق في قناة "فوكس نيوز"، وزيرا للدفاع.

ونويم البالغة 53 عاما، حليفة لترامب وتشغل منصب حاكمة داكوتا الجنوبية لولاية ثانية، ستتولى وكالة تشرف على حماية الحدود وترحيل المهاجرين وتقود الجهود الفدرالية المتّصلة بالأمن السيبراني والإرهاب وإدارة الطوارئ الفدرالية.

وقال ترامب مؤخرا، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يقضي بإلغاء الوكالة الفدرالية لإدارة الحالات الطارئة (FEMA) بعدما انتقد بشدة استجابتها لإعصارين مدمّرين وقعا العام الماضي خلال الحملة الانتخابية.

وتصدرت نويم العناوين العام الماضي بعد تفاخرها بقتل كلبتها؛ لأنها كانت غير قابلة للترويض، وفق تعبيرها. وقوّض ذلك التصريح مساعيها للترشح لمنصب نائب الرئيس.

واشتهرت أيضا بجعلها داكوتا الجنوبية البعيدة من الحدود المكسيكية، من بين أولى ولايات يقودها جمهوريون ترسل قوات الحرس الوطني إلى الحدود، في خطوة أشاد بها محافظون.

وخلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي في إطار المصادقة على تعيينها، قالت نويم إن الحدود الجنوبية ستكون أولوية قصوى، وإن "من مسؤولية الولايات المتحدة تأمين حدودنا ضد أولئك الذين قد يلحقون بنا الأذى"، مع التأكيد أن النظام يجب أن يكون عادلا وقانونيا.

وخلال ذات الجلسة سُئلت نويم عن توزيع المساعدات المخصصة لإغاثة ضحايا الكوارث، فتعهّدت بـ"عدم الانحياز سياسيا في توزيع المساعدات على الشعب الأمريكي".

لكن ترامب لوّح الجمعة، بعد تهديده بإلغاء الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، بقطع المساعدات عن كاليفورنيا التي تواجه موجة حرائق غابات كبرى، ما لم تغيّر الولاية التي يقودها ديموقراطيون قوانين التصويت والقواعد التنظيمية المتّصلة بالبيئة.