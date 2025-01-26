البابا تواضروس يرأس احتفالية اليوبيل الفضي لخدمة «الراعي وأم النور».. صور

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس خدمة «الراعي وأم النور»، بحضور الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة والخدام.

استُهلت الاحتفالية بجولة لقداسة البابا في أجنحة المعرض، الذي ضم نماذج من مشروعات الخدمة، مثل الحضانة، ومصنع الملابس، ومصنع الأثاث.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، تلاه تقديم مجموعة من الترانيم الروحية لإحدى الفرق، ثم ألقى د. إيهاب فلتاؤوس، رئيس مجلس الأمناء، كلمة رحب فيها بالحضور ووجه الشكر لقداسة البابا والأنبا يوليوس على دعمهما المستمر للخدمة.

كما تحدث عن البركات التي ينالها الخدام من التفاعل مع المخدومين، الذين يظهرون إيمانًا عظيمًا وشكرًا دائمًا لله.

كما شهد الحفل عرضًا مرئيًا على الشاشات، استعرض نماذج من الخدمات المقدمة على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى مستشفى “مصر المحبة” التابعة للخدمة في محافظة المنيا، والتي تقدم خدمات طبية متكاملة للمجتمع، مما يعكس روح الخدمة العملية واهتمامها برعاية الجوانب الصحية للمخدومين.

تضمن الحفل كلمة الأنبا يوليوس، ركز فيها على أهمية العمل الخدمي ودوره في نشر المحبة بين الجميع.

واختُتمت الكلمات بكلمة قداسة البابا تواضروس الثاني، التي أشاد فيها بفاعلية الخدمة ونموها المستمر، مشيرًا إلى دورها في إدخال الفرح إلى قلوب المخدومين، واستشهد بالآية: “لا تكن إلا فرحًا” (تث 16:15).

شهدت الاحتفالية أجواءً مليئة بالفرح والتأمل، مؤكدّة على رسالة الخدمة ودورها في تغيير حياة الكثيرين.