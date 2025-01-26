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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رجال الشرطة يوزعون الزهور والحلوى بمعبد إسنا.. صور

عيد الشرطة
عيد الشرطة
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شهد معبد إسنا جنوب الأقصر، قيام رجال الشرطة بتوزيع الورود والهدايا التذكارية على السائحين وسط أجواء من البهجة والفرحة بقدوم احتفالات الذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية، وذلك للتأكيد على حالة الأمن والأمان التي تعيشها مصر في الموسم السياحي الشتوي.

عيد الشرطة

وأقيم الاحتفال بعيد الشرطة أمام معبد إسنا مع سياح العالم، تحت إشراف اللواء أحمد مصطفى وكيل قطاع شرطة السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد، والعميد أحمد فكري مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بالأقصر، وبقيادة الرائد إسلام السنوسي رئيس شرطة السياحة والآثار بإسنا، ومعاون الشرطة آية سيد أحمد، واللذين قاموا بتوزيع الورود والحلوى على السائحين وسط أجواء من البهجة، حيث حرص السياح على التقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة تعبيرًا عن امتنانهم لهم خلال رحلات مزاراتهم بالمناطق الأثرية بالأقصر.

كما احتفلت وزارة الطيران المدنى بالذكرى 73 لعيد الشرطة المصرية، وذكرى ثورة 25 يناير، على متن إحدى رحلات البالون الطائر بتحليق البالونات وهى تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبانر الاحتفال بذكرى عيد الشرطة والثورة بين سياح العالم للتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.

محافظ الأقصر يهنئ السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة

وكان المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قد أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة المصرية، معبرًا عن اعتزازه برجال الشرطة ودورهم البارز في حماية الوطن، وصون مقدراته.

وقال المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، تلك المناسبة الوطنية الغالية التي سجلها رجال الشرطة في يوم 25 يناير من عام 1952 عندما ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية لتظل تلك الذكرى التاريخية شاهدة على تاريخ بطولات وتضحيات الشرطة إلى جانب أشقائهم من القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري من أجل الوطن الْمُفَدَّى، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".

جدير بالذكر، أن الشعب المصري والدولة المصرية يحتفل كل عام فى يوم 25 يناير بعيد الشرطة وذكرى تضحيات أبنائه من رجال الشرطة، والذى تعود مناسبة الاحتفال به إلى عام 1952، حيث شهدت الإسماعيلية واحدة من أروع الملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة فى ذاكرة الوطن، حيث قدم رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن حين تصدوا لهجمات جنود الاحتلال البريطاني ورفضوا الاستسلام فى مدينة الإسماعيلية، ودفعوا حياتهم ثمنا لتمسكهم  بكرامتهم ووطنهم، حيث تذكرنا تلك المناسبة بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطانى، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.

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معبد اسنا رجال الشرطة عيد الشرطة المصرية الذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية الموسم السياحي الشتوي الأقصر