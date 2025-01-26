بطلة في مواجهة المرض.. مروة عبد التواب تروي قصة انتصارها على السرطان بدعم زوجها

دائما ما تحتاج المرأة أن يكون لديها سند وعكاز تستطيع أن تتكأ عليه في الظروف الصعبة التى لا تستطيع أن تتحملها بمفردها دون أن تسقط، وهذه الفكرة تعد من أكثر الأفكار التى تسيطر على المرأة عند اختيار شريك حياتها، حيث يجب أن يتمتع بالمودة والرحمة والقوامة، وخاصة أن فترة الزواج تمر بالعديد من الأحداث التى يعيشها الزوجان ومن بينها الظروف الصعبة التى تعد بمثابة اختبار لقوة العلاقة الزوجية وخاصة إذا كانت هذه الظروف تكمن في إصابة الزوجة بالمرض اللعين، فقصتنا اليوم تحكي عن بطلة استطاعت أن تهزم السرطان بدعم زوجها وتضحيته، فمن زواج صالونات إلى حب حياتها وسندها.





بدأت القصة عندما تقدم مدحت محمدى لطلب الزواج منها وبالفعل تم خطبتهم ومرت الأيام وجمعهم بيت واحد يملؤة الدفء والمحبة.

وبعد مرور 19 عاما على زواجهما اصيبت بطلة قصتنا "مروة عبد التواب" بالمرض اللعين لتتحول حياتها الى خوف وفقدان أمل ولكن بدعم زوجها استطاعت أن تهزم المرض وتكتشف الحياة من جديد.



تحكي "مروة " لـ"البوابة" عن بداية قصة مرضها ووقوف زوجها بجانبها والتضحيات التى قام بتقديمها قائلة: أصبت بسرطان الثدي في عام 2019 ولكن لم أكن أعلم وقتها طبيعة المرض حيث بدأ الأمر عندما شعرت بألم شديد وورم على شكل كورة صغيرة في صدري وعندما ذهبت للطبيب أكد أنه ورم في الثدي الأيسر وبالفعل تم استئصال جزئي للثدي كنت حزينة وخايفة أموت وأسيب زوجي وبناتي ولكن زوجي وأمي وأختي دعموني كثيرًا وبدأت أخد العلاج الكيماوي والإشعاعي.

وأضافت، أنا كنت في وقت صعب جدًا ولولا وقفة زوجي معاية مكنتش هقدر أعدي المحنة دي أول ما تزوجت من مدحت كنت ست بيت مبهتمش بأي حاجة غير البيت والبنات وهو كان بيتعاون معايا بشكل بسيط أحيانًا ولكن أول ما تعبت كان بيعملي كل حاجه ليه وللبنات سواء شغل البيت أو الجري معايا في المستشفيات.

وتابعت: "من غير مدحت ووقفته جنبي وقت المرض مكنتش هقدر أخف واقف على رجلي من تاني، هو اللى شجعنى إنى اشتغل وأحاول أعمل حاجه بحبها عشان نفسيتى تتحسن واقدر أواجه المرض وساعدنى إنى أشارك فى ورش كتير، واتعلمت من خلالها التطريز والتفصيل والديكوباج وفتحت مشروعي الخاص ونجح الحمدلله بفضل مساندته ودعمه ليه بعد ربنا".





وعن أكثر موقف أثر معاها، قالت: "من المواقف المؤثرة اللى عمرى ما هنساه اما لقيته بيقولى انه سوى معاشة بدرى عشان يقدر يقعد معايا وقت اكتر ويخد بالله منى لانه كان ظابط فى القوات المسلحة وعلى طول مشغول وفعلا مسابنيش واتفرغ ليه وللبنات وكمان اما بدأ شعرى يقع وشكل جسمى يتغير كان بيدعمنى ويقولى انى هفضل جميلة فى عينة وانه مبيتمناش حاجة فى الدنيا غير انى اخف وحقيقى انا بحمد ربنا انه رزقنى بانسان وقف جنبى وساندنى مكنتش فكرة انى اما اتجوزت صالونات هقابل راجل يحبنى كل الحب ده".



وعن الذين قاموا بدعمها أثناء مرضها، قالت: "طبعا زوجي وحبيبى كان اول داعم ليا ومقدرش انسى وقفة والدتى واختى كانوا معايا طول الوقت وبناتى ثمرة حبى كانوا قد المسئولية وساعدونى انا ووالدهم كتير عشان نعدى الفترة الصعبة دى".



وأكدت أنها "برغم الفترة الصعبة اللى مرت بيها أثناء مرضها إلا أنها اكتشفت من خلالها الحياة من جديد وأدركت قيمة الأسرة والبيت والدفء الأسري واطمنت إنها اختارت الزوج السند وإن الابتلاء عندما يأتى يحمل معه العوض والقدرة من عند الله".



ومن جانبه، حكى مدحت عن فترة مرض زوجته، قائلا: "أول ما عرفت إنها مريضة سرطان الدنيا أسودت فى وشي مكنتش عارف أعمل إيه عشان أساعدها بقيت أجري فى كل مكان معاها عشان اطمن عليها وفى نفس الوقت كنت لازم اسندها وميبنش علية القلق وأكون قوى قدامها عشان نقدر نعدى الفترة الصعبة، فقررت أقف جنبها وأساعدها تقف على رجليها عشانى وعشان بناتها".



وعن تركه لعمله والتفرغ لرعايتها، قال: "كنت شايفها تعبانه من العلاج ومحاولتها لرعاية البنات والبيت فقررت إنى لازم اتفرغ لرعايتها وفعلا قدمت على تسوية معاشي، وقررت اعمل كل حاجه تساعدها،كنت بغسل المواعين واراعى البنات واعمل كل حاجه عشان اقدر أخليها ترتاح لأنى كنت بتمنى تخف عشان أنا مقدرش أعيش من غيرها لأنها حقيقى زوجة وأم مفيش زيها".