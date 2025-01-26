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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة: 30% من اللاجئين السوريين بالشرق الأوسط يريدون العودة لبلادهم

المفوض السامي للأمم
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي
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قال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو 30% من ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط يريدون العودة إلى ديارهم العام المقبل، بعد سقوط نظام بشار الأسد، صعودًا من صفر بالمئة تقريبًا العام الماضي.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذا التحول يستند إلى تقييم أجرته الأمم المتحدة في يناير الجاري، بعد أسابيع من إسقاط نظام الأسد، ما أنهى حربًا أهلية استمرت 13 عامًا خلّفت واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث، بحسب وكالة "رويترز".

وقال "جراندي"، في تصريحات صحفية بدمشق بعد اجتماعات مع الإدارة الجديدة في سوريا "تحرك المؤشر أخيرًا بعد سنوات من التراجع".

وأضاف أن عدد السوريين الراغبين في العودة اقترب من 30% في غضون أسابيع قليلة.

وأوضح أن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا بالفعل منذ سقوط الأسد، إضافة إلى نحو 300 ألف فروا إلى سوريا من لبنان خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ويعتقد أن معظمهم ظلوا في البلاد.

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