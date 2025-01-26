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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تظاهرات ضد اليمين المتطرف في كل أنحاء ألمانيا

اليمين المتطرف في
اليمين المتطرف في ألمانيا
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جمعت تظاهرات ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف عشرات آلاف الأشخاص في ألمانيا السبت، دعوا إلى "قطع الطريق" أمام هذا الحزب المتهم بتهديد الديموقراطية قبل شهر من الانتخابات التشريعية.

وأكدت الشرطة أن نحو 40 ألف شخص تظاهروا في برلين و35 ألفا في كولونيا (غرب) اللتين شهدتا أكبر التجمعات، في حين قدر المنظمون عدد المتظاهرين في العاصمة الألمانية بنحو 100 ألف شخص.

وأمام بوابة براندنبورغ الشهيرة، أضاء المتظاهرون عند حلول الظلام هواتفهم المحمولة مشكّلين كلمة "مقاومة"، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ودعت منظمات عدة إلى هذه التجمعات في نحو ستين مدينة، قبل أربعة أسابيع من الانتخابات المقررة في 23 فبراير.

ويأتي "البديل من أجل ألمانيا" في المرتبة الثانية في الاستطلاعات حاصدا 22 بالمئة من نوايا التصويت، في نسبة أدنى من المحافظين (30 بالمئة).

وفاقت نسبة المشاركة في الاحتجاجات التوقعات إذ توقعت الشرطة في البداية مشاركة خمسة آلاف شخص في كولونيا، وعشرة آلاف في برلين.

وتحت شعار "نقطع الطريق!"، سار المتظاهرون رافعين لافتات كتب عليها "النازيون خارجا" و"حزب البديل من أجل ألمانيا ليس بديلا".

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