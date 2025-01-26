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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ترحب بتعيين مبعوثة أممية جديدة

رئيس بعثة الاتحاد
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا اورلاندو
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رحب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا " نيكولا اورلاندو" بتعيين "هانا سيروا تيتيه" كممثلة خاصة جديدة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).

وقال "أورلاندو" -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية إن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة والتزامه بحل سياسي مستدام عبر حوار شامل بين الليبيين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" قد أعلن عن تعيين الغانية "هانا سيروا تيتيه" رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لخلافة المبعوث السابق "عبد الله باثيلي" الذي غادر منصبه في مايو 2024.

بعثة الاتحاد الأوروبي ليبيا تعيين مبعوثة أممية جديدة