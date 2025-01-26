أميرة التاجي توقع "حكاوي نوّارة" بمعرض الكتاب

الأحد 26/يناير/2025 - 01:27 ص

شهدت أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب توقيع كتاب "حكاوي نوّارة" للكاتبة أميرة التاجي، والصادر عن دار "بوك لاند"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تستمر حتى يوم 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وافتتحت أميرة كتابها بعبارة شهيرة للشاعر والمتصوف جلال الدين الرومي "لا تجزع من جرحك، وإلا فكيف للنور أن يتسلل إلى باطنك؟"، حيث يتناول الكتاب العديد من القصص الاجتماعية والمشكلات العاطفية والأسرية؛ مع تناولها النواحي النفسية لأطرافها.

كما يضم الكتاب أحاديث عن العوامل الضاغطة التي تسود عالم اليوم، وكيف تؤثر هذه العوامل على تصرفات المرء مع مجتمعه المحيط، وشريكه العاطفي، بل ونفسه كذلك.

الكاتبة أميرة التاجي



وكتبت أميرة، وهي خبير نفسي واستشاري علاقات وأحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، في مقدمتها: "من وحي الألم والمعاناة، تنضُج عقولنا وتستكين أرواحنا وترتاح أجسادنا وتطمئن قلوبنا. ولولا وجود تلك الصعوبات والآلام، لن نصِل أبدًا إلى الوعي الكافي لمواجهة تلك الدُنيا المريرة، متقلبة المزاج!"

وأضافت: "الحياةُ ما هي إلا درب قصير، تمُر عليه وانت على يقين انه سوف ينتهي يومًا ما. فـماذا لو في طريقنا للنهاية الحتمية قررنا الاستمتاع بالرحلة والنظر للتحديات الخاصة بها بكُل امتنان ويُسر؟ الرحلة التي لن ولم تكن سهلة ابدًا، ولكنها مليئة بالحب من رب المحبة والرحمة والخير والود".