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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وفاة عامل ثان في حريق منجم الفحم بجنوب بولندا

وفاة في منجم للفحم
وفاة في منجم للفحم
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لقي عامل بمنجم حتفه متأثرا بجراح أصيب بها في حريق في منجم للفحم هذا الأسبوع في جنوب بولندا، لترتفع الحصيلة بذلك إلى شخصين، حسبما أفادت سلطات المستشفى.

كان الضحية بين 16 شخصا من عمال المناجم أصيبوا في منجم كونروف-شيتشيلوفيتشى للفحم يوم الأربعاء، عندما اشتعل غاز الميثان على عمق نحو 850 مترا تحت سطح الأرض.

وأصيب تسع عمال بحروح خطيرة ونقلوا إلى وحدة متخصصة بمستشفى في سيميانوفيتشى سلاسكية، ونقل خمسة آخرون إلى مستشفيات أخرى.

ويجري مسؤولون تحقيقات لمعرفة سبب الحريق. وغالبا ما يؤدي الميثان في مناجم الفحم البولندية إلى حرائق وإنفجارات قاتلة من حين لآخر.

وفاة عامل حريق منجم الفحم جنوب بولندا