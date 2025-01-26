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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أكسيوس: ترامب يلغي تعليق بايدن إرسال القنابل بوزن ألفي رطل إلى إسرائيل

البنتاجون
البنتاجون
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أصدر البيت الأبيض تعليمات لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" برفع التعليق الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن بشأن تزويد إسرائيل بقنابل بوزن ألفي رطل، وفقا لما أفاد به ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لموقع "أكسيوس".

وأفاد "أكسيوس" بأن القرار الجديد يلغي قرار بايدن بتعليق إرسال شحنة من قنابل ألفي رطل في مايو الماضي.. وقال المسؤولون إنه سيجري شحن 1800 قنبلة من نوع MK-84، التي كانت مخزنة في الولايات المتحدة، على سفينة ليجري تسليمها إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.. ولم يرد البيت الأبيض حتى على أسئلة حول قرار رفع التعليق.

وكانت إدارة بايدن قلقة من أن استخدام إسرائيل لقنابل ألفي رطل في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة قد يتسبب في وقوع إصابات كبيرة في صفوف المدنيين. 

واستخدم نتنياهو وأتباعه في إسرائيل والولايات المتحدة قرار بايدن لترويج ادعاء كاذب بوجود "حظر أسلحة" من الولايات المتحدة على إسرائيل. 

كما أثار قرار بايدن انتقادات كبيرة من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، التي تميل في الغالب إلى الحزب الديمقراطي..ولم يقلل هذا التعليق من انتقادات اليساريين لبايدن بشأن دعمه لإسرائيل.

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