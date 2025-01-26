استشهاد طفلة فلسطينية متأثرةً بإصابتها برصاص الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس السبت، عن استشهاد طفلة فلسطينية تبلغ من العمر (عامان ونصف) متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أصيبت الطفلة بالرصاص الحي في رأسها خلال اقتحام الاحتلال مثلث الشهداء في وقت سابق من مساء اليوم، نقلت إثرها إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بـ"الحرجة" ليعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها، كما أصيبت سيدة خلال الاقتحام بالرصاص الحي في يدها وشظايا رصاص برأسها.

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مثلث الشهداء وحاصرت منزلا فيه، ونشرت قناصتها في محيطه وأطلقت الرصاص الحي، وسط اندلاع مواجهات، كما احتجزت عددا من الشبان وحققت معهم ميدانيا.

وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة البياضة في البلدة، أصيب على إثرها عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، جرى نقلهم إلى مركز طبي في البلدة.