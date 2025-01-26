رغم تألق «كفاراتسخيليا».. باريس سان جيرمان يتعثر أمام ريمس بالدوري الفرنسي

تعثر فريق باريس سان جيرمان أمام ضيفه ريمس بالتعادل معه بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

قاد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريمس، في ظهوره الأول مع البي إس جي، بعد الانضمام إليه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من نابولي الإيطالي بعقد يمتد حتى صيف عام 2029.

وقدم كفاراتسخيليا أداء جيدًا مع باريس سان جيرمان ضد ريمس، كما صنع هدف الفريق الباريسي الوحيد في اللقاء.

مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يقدم كفاراتسخيليا تمريرة حاسمة لزميله عثمان ديمبلي، ليتقدم لفريق باريس سان جيرمان بهدف في الدقيقة 47.

ولم يدم تقدم باريس سان جيرمان طويلًا، حيث رد ريمس بهدف التعادل في الدقيقة 56 عن طريق كايتو ناكامورا، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

بتلك النتيجة، ظل باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، بينما رفع ريمس رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر.